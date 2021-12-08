В Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина нейтрализует омикрон-штамм при трех дозах

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Вакцина от Pfizer/BioNTech при трех дозах нейтрализует омикрон-вариант, при двух дозах эффективность ниже. Об этом говорится в пресс-релизе, который компании распространили в среду.

"Предварительные данные показывают, что третья доза вызывает аналогичный уровень нейтрализующих антител к омикрон-варианту, как это было видно после двух доз против других вариантов, которые имели место до него", - отмечают компании.

При этом исследование показало, что при двух дозах эффективность существенно ниже - "нейтрализующий потенциал сокращается более чем в 25 раз". "Это указывает на то, что две дозы BNT162b2 не обеспечивают достаточной защиты от заражения омикрон-штаммом", - отметили компании.

"Первоначальные данные подразумевают, что ревакцинация может обеспечить достаточную защиту от заболевания любой степени тяжести, вызываемого вариантом "омикрон", - сказал глава BioNTech Угур Шахин.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила вариант коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает большую озабоченность".

Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, этот вариант обладает повышенной способностью к распространению. Позднее в ВОЗ заявили, что вариант коронавируса "омикрон" может привести к вспышкам заболевания с самыми серьезными последствиями. В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки.