Госдума вводит порядок задержания транспорта иностранцев за неуплату штрафов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о задержании транспортного средства иностранного перевозчика при выезде с территории РФ за неуплату штрафов.

Изменения предлагается прописать в Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП). Законопроект предусматривает, что принадлежащее иностранному перевозчику транспортное средство может быть задержано при выезде с территории РФ в случае совершения административных правонарушений в области дорожного движения, а также нарушения ст. 11.23 КоАП "Управление транспортным средством или выпуск на линию транспортного средства без тахографа, несоблюдение норм времени управления транспортным средством и отдыха либо нарушение режима труда и отдыха водителей".

Согласно документу движение транспортных средств, намеревающихся выехать за пределы РФ, прекращается при помощи блокирующих устройств до уплаты административного штрафа. Решение о задержании и его прекращении будет принимать Ространснадзор.

Как подчеркивают в кабмине, сейчас на практике при остановке иностранного транспортного средства к административной ответственности привлекается только водитель - физическое лицо. Но даже в этом случае инспекторы могут только оформить правонарушение и наложить штраф, так как задержание иностранного транспортного средства до уплаты штрафа в КоАП предусмотрено не по всем видам административных нарушений.

Из-за отсутствия таких норм в законодательстве, указывают авторы инициативы, собираемость штрафов в настоящее время низкая. Так, в 2020 году из выписанных штрафов на сумму 588 млн рублей было взыскано только 405 млн рублей.