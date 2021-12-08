Фальков: качественное образование возможно получить только при очном формате обучения

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Качественное высшее образование возможно получить только при очном формате обучения, заявил в интервью НТВ глава Минобрнауки Валерий Фальков на Конгрессе молодых ученых.

"Мы до конца еще не осознаем, я думаю, насколько сильно повлияла на сферу науки и высшего образования вот эта ситуация с пандемией и с санитарными ограничениями. Очевидные признаки как бы на поверхности. Мы стали ясно себе представлять и понимать, что без живого общения невозможно качественное образование, и не надо преувеличивать значение дистанта и разного рода удаленных форм. Они имеют ограниченный формат применения. Конечно, настоящее, подлинное университетское образование всегда будет строиться на живом общении профессора и студента, доцента и студента, исследователя и студента", - сказал Фальков.

Министр также отметил, что настоящая наука немыслима без живого общения.

Конгресс молодых ученых открылся в среду в парке науки и искусства "Сириус" на одноименной федеральной территории. Эта встреча станет одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и ознаменует его завершение. На мероприятии планируется подвести промежуточный итог тому, что уже сделано для научно-технологического развития страны, а также определить приоритетные направления и цели на будущее.

Конгресс продлится с 8 по 10 декабря, объединит более трех тысяч человек из разных регионов России - молодых ученых, представителей ведущих научных школ, образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а также победителей конкурсов грантов, студентов и школьников.