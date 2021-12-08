В башкирском геопарке "Янгантау" построят музей и туристический комплекс за 250 млн рублей

УФА, 8 декабря. /ТАСС/. Музейный комплекс "Мечетлино" с научными лабораториями и историко-туристический комплекс "Салауат ере" создадут на территории геопарка "Янгантау" в Башкирии. Проект профинансируют из бюджета региона в объеме 250 млн рублей, строительство начнется в 2023 году, сообщила пресс-служба правительства республики в среду.

"Определены два объекта инфраструктуры геопарка "Янган-Тау", на которые планируется предусмотреть средства в резерве республиканской инвестиционной программы в объеме 250 млн рублей. Это геологический музейный комплекс "Мечетлино" и историко-туристический комплекс "Салауат ере". Проектные работы планируется провести в 2022 году, строительно-монтажные - в 2023 году", - сказано в сообщении.

Музейный комплекс "Мечетлино" будет состоять из инновационного естественно-научного музея, познавательного парка, детского образовательного центра, научной лаборатории и полевой станции Евразийского НОЦ. Историко-культурный комплекс "Салауат ере" создается на месте деревни Текеево, где родился национальный герой Башкирии Салават Юлаев. Он планируется в виде интерактивного пространства с мемориальным парком и музеем. "Предполагается, что посетитель комплекса должен проделать путь от начальной точки маршрута до финальной и обратно. В основе сценария маршрута лежат повесть Мустая Карима "Салават. Семь сновидений сквозь явь", стихи Салавата и местные легенды", - приводятся в сообщении слова и.о. директора геопарка "Янган-Тау" Айрата Галиева.

Геопарк "Янган-Тау" создан в 2017 году и располагается на территории Салаватского района республики. Он объединяет объекты геологического, биологического, исторического и культурного наследия. На территории геопарка расположены разрезы Мечетлино, Большая Лука, Лаклы и гора Янгантау, считающиеся геологическими объектами международного значения из-за уникальных слоев, возраст которых достигает 10 млн лет.