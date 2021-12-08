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Пандемия COVID-19

Минздрав РФ: применение иммуноглобулина у больных ковидом снижает потребность в плазме

Как сообщили в ведомстве, у пациентов с ковидом с нарушением свертываемости крови целесообразней применение антиковидной плазмы вместо иммуноглобулина

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Наращивание использования иммуноглобулина человеческого при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией позволяет снизить потребность в плазме крови переболевших ковидом. Однако для некоторых категорий пациентов плазма остается более актуальной, сообщили в среду в пресс-службе Минздрава РФ.

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"В настоящее время в российской клинической практике у пациентов с COVID-19 расширяется применение препарата "иммуноглобулин человеческий против COVID-19", наращивается его производство, что позволяет снижать использование в лечении плазмы пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что у пациентов с ковидом с нарушением свертываемости крови целесообразней применение антиковидной плазмы вместо иммуноглобулина.

Ранее разработчики временных рекомендаций Всемирной организации здравоохранения в опубликованном заявлении сообщили, что в связи с высокой неопределенностью в лечении пациентов с тяжелым и критическим течением заболевания, применение метода лечения, основанного на переливании антиковидной плазмы, могут быть продолжены в рамках исследований. "Таким образом, о запрете применения метода речи не шло", - добавили в пресс-службе Минздрава.

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