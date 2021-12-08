ГД одобрила в I чтении запрет работать в такси судимым за тяжкие преступления

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект правительства РФ, запрещающий работать водителями такси и автобусов лицам с судимостью за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

Инициатива предусматривает различные ограничения "на занятие трудовой деятельностью, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами" для водителей городского общественного транспорта и таксистов. Для первой категории лиц (водители автобусов, троллейбусов, трамваев) такой запрет влечет неснятая или непогашенная судимость за преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, "а также за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств - членов ЕАЭС".

Для водителей такси перечень преступлений, влекущих ограничения, расширен - в него включены убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой и преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Действие законопроекта распространяется как на россиян, так и на трудовых мигрантов из стран ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии). В пояснительной записке отмечается, что вопрос в отношении других иностранцев "урегулирован посредством установления запрета на получение разрешения на работу и патента иностранными гражданами, имеющими судимость за совершение преступлений на территории РФ либо за ее пределами".

Обязанности работников и работодателей

Законопроектом устанавливается обязанность лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение указанных преступлений, при поступлении на работу "предъявлять работодателю оригинал или заверенную копию документа о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования". Также вводится обязанность работодателя по отстранению от работы сотрудника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что он подвергается уголовному преследованию за указанные преступления.

Как уточнили в кабмине, перечень преступлений был подготовлен на основании предложений правоохранительных органов с учетом степени общественной опасности, возможности сопоставления с уголовными кодексами стран ЕАЭС, а также с учетом статистики о числе осужденных лиц и рецидивах преступлений, полученной от Минюста России. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года.

Госдума на заседании в среду также приняла сопутствующие поправки в закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.