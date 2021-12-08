На Украине неизвестные разбили памятник участникам силовой операции в Донбассе

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Неизвестные повредили в центре Первомайска (Николаевская область, Украина) монумент, установленный в память о погибших во время государственного переворота 2014 года и в честь участников силовой операции в Донбассе. Об этом в среду сообщила полиции Николаевской области.

"Сегодня, 8 декабря, около 07:20 (08:20 мск) в райотдел полиции поступило сообщение от начальника управления ЖКХ Первомайска о том, что в центре города, возле остановки общественного транспорта по ул. Грушевского, неизвестные повредили и осквернили надписями мемориал героям небесной сотни и воинам АТО (силовая операция Киева в Донбассе - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее депутаты Первомайского городского совета отказались от идеи уполномоченного по защите государственного языка на Украине Тараса Креминя изменить русскоязычное название города. 3 ноября Креминь предложил местным властям переименовать порядка 20 населенных пунктов Украины, которые "носят русскоязычные названия". По его словам, такие названия не отвечают нормам украинского языка. Омбудсмен считает целесообразным изменить, в частности, названия Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Охотничье и Луч, а также "русскоязычные названия" улиц, площадей и скверов в стране.

После госпереворота в 2014 году на Украине был принят закон о декоммунизации. Он предполагает демонтаж памятников, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей. Власти Украины уже изменили названия более чем 900 населенных пунктов, а также 50 тыс. улиц, площадей и других объектов в рамках борьбы с коммунистическим прошлым. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров - Днепропетровска в Днепр, а Кировограда в Кропивницкий.