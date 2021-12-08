В Москве наблюдается рост госпитализаций по ОРВИ и гриппу среди детей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Специалисты наблюдают рост госпитализаций по ОРВИ и гриппу среди детей в Москве, лекарственных препаратов, в том числе для проведения противовирусной терапии для лечения гриппа и ОРВИ, достаточно во всех медицинских организациях. Об этом сообщается в среду на сайте столичного департамента здравоохранения.

"Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве находятся ниже расчетных эпидемических пороговых величин по совокупному населению и во всех возрастных группах детей: среди детей 0-2 лет - ниже на 80%, среди детей 3-6 лет - ниже на 73,2%, среди детей 7-14 лет - ниже на 23,5%. Вместе с тем в последние недели наблюдается рост госпитализаций по ОРВИ и гриппу среди детей. Объемы госпитализаций превышают цифры за аналогичные периоды последних двух лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения всех заболевших стационарная медицинская помощь дополнительно развернула 450 коек в ИКБ № 1, ДГКБ св. Владимира, ДИКБ № 6, ДГКБ им. Башляевой. В настоящий момент в московских больницах имеется достаточный объем свободных коечных мощностей для лечения гриппа и ОРВИ у детей (более 35%).

Как подчеркнули в департаменте, информация, опубликованная ранее в СМИ, о том, что в детских больницах не хватает препаратов для лечения гриппа, не соответствует действительности. Медицинская помощь и детям, и взрослым оказывается в полном объеме. Лекарственных препаратов, в том числе для проведения противовирусной терапии для лечения гриппа и ОРВИ, достаточно во всех медицинских организациях.

"Самой эффективной защитой от гриппа является вакцинация", - подчеркивается в сообщении.