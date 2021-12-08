Школьные каникулы в Ставропольском крае начнутся на неделю раньше

СТАВРОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Школьники Ставрополья уйдут на зимние каникулы на неделю раньше - 26 декабря 2021 года. Такое решение приняли власти региона для создания эпидемиологической паузы, сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора края.

"Губернатор Владимир Владимиров подписал постановление №535, которым вводятся дополнительные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края. В частности, определено, что зимние каникулы в школах края начнутся с 26 декабря. Данная мера принята для создания эпидемиологической паузы, она позволить пресечь цепочки распространения вируса", - говорится в сообщении.

В текущем учебном году в регионе на неделю продлевали осенние школьные каникулы, что позволило значительно снизить заражаемость коронавирусом среди детей. По данным министра здравоохранения края Владимира Колесникова, в последние недели в регионе отмечается стабилизация ситуации с заражаемостью и снижение смертности среди пациентов с коронавирусом. Сокращается и число тяжелых случаев течения болезни, что позволяет сокращать в регионе ковидный коечный фонд.

По данным краевого оперативного штаба, с начала пандемии в регионе выявлено 116 508 случаев коронавируса, выздоровели 87 676 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 5 480 пациентов. Лечение в стационаре получают 3 208 пациентов, из них в тяжелом состоянии 400 человек. В медучреждениях края инфекционные койки, задействованные для лечения пневмонии и коронавируса, свободны на 15%.