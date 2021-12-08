Воронежский губернатор расширил возможности для выплат семьям с детьми от трех до семи лет

ВОРОНЕЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Выплаты на детей возраста от трех до семи лет в Воронежской области распространят на семьи, в которых у матери не было трудового дохода из-за беременности. Об этом губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале в среду.

"Принял решение расширить коридор условий по выплатам на детей с трех до семи лет. Теперь уважительной причиной отсутствия доходов семей с детьми от трех до семи лет в расчетном периоде является беременность в течение шести месяцев и более. Напомню, с 1 апреля этого года изменились условия назначения такой ежемесячной выплаты, введены критерии по имуществу, обязательное наличие трудовых доходов или уважительных причин их отсутствия", - сообщил он.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2020 году предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно с 1 января 2020 года. В Воронежской области такие выплаты полагаются семьям со среднедушевым доходом менее прожиточного минимума, в которых родители являются гражданами РФ и постоянно проживают на территории Воронежской области. В 2020 году более 53 тыс. семей получили в качестве выплаты на детей от трех до семи лет около 4 млрд рублей.

С 21 апреля 2021 года в Воронежской области действует постановление правительства региона № 206 "Об утверждении порядка и условий назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно", по которому условия выплат изменились. В частности, одним из оснований для отказа в назначении или перерасчете является отсутствие у заявителя или трудоспособных членов его семьи (за исключением детей в возрасте до 18 лет) трудовых доходов в течение года.

Гусев добавил, что принял решение о расширении условий для выплат после обращения к нему жителей региона.