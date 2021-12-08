Нижегородские власти увеличат финансирование проекта "Чистое небо" на 13%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Нижнего Новгорода предусмотрели в бюджете 2022 года 170 млн рублей на проект "Чистое небо", который предполагает перенос под землю воздушных коммуникаций, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

"В проект бюджета на будущий год на это заложили почти 170 млн рублей. Вдоль улицы Родионова и Казанского шоссе планируется обустроить более 6 км кабельной канализации, переложить под землю 10,6 км воздушных коммуникаций. Еще три с лишним километра воздушных линий заменят кабельными подземными на проспекте Гагарина", - цитирует главу города Юрия Шалабаева пресс-служба.

Он добавил, что работы уже провели на центральных улицах Кожевенной и Варварской, а также на площади Минина - главной площади города.

В пресс-службе добавили, что с начала реализации проекта в 2021 году под землю переместили больше 26 км воздушных линий. На это направили почти 150 млн рублей из городского бюджета.