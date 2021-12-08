В Австрии начинается выход из локдауна с 12 декабря

ВЕНА, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство Австрии приняло решение отменить общенациональный локдаун для привитых и переболевших с 12 декабря. Об этом сообщил в среду глава Минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн по итогам заседания с главами австрийских регионов и медицинскими экспертами.

"Общий локдаун завершится 11 декабря. Но требуются еще другие меры", - сказал Мюкштайн на пресс-конференции в Вене.

По его словам, с 12 декабря локдаун продолжится для непривитых. Сфере общественного питания будет разрешено работать только до 23:00 мск. Ночные питейные заведения работать не будут, разрешено будет открыться отелям.

Как объяснил канцлер Австрии Карл Нехаммер, ситуация с заболеваемостью немного стабилизируется, но еще предстоит переломить печальную тенденцию роста числа заболевших, поэтому локдаун для непривитых продолжится дальше.