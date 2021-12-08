В Липецкой области план по вакцинации от коронавируса выполнили более чем на 84%

ТАСС, 8 декабря. Медики в Липецкой области полностью привили от COVID-19 614 956 человек, что составляет 84,2% от плана по вакцинации взрослого населения региона. Об этом сообщила ТАСС в среду представитель пресс-службы администрации Липецкой области.

"На 7 декабря привито 664 511 человек, вторым компонентом - 614 956", - сообщила она.

В регионе поставлен план вакцинации 80% взрослого населения, или 730 008 человек. По данным представителя пресс-службы администрации региона, за сутки прививку сделали почти 8,5 тыс. человек. Повторную вакцинацию прошли 79 524 жителя Липецкой области.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Липецкой области выявлено 77 529 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 70 131 человек, 2 524 умерли. С марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, действует система QR-кодов. В регионе введена обязательная вакцинация представителей отдельных профессий, в том числе образования, здравоохранения, общественного транспорта, учреждений питания, социальных услуг, ЖКХ и других.