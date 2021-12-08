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Путин повысил в звании двух заместителей главы СК

Звание генерал-полковника юстиции присвоено первому заместителю главы СК Эдуарду Кабурнееву, заместитель Бастрыкина Сергей Горяйнов получил звание генерал-лейтенанта юстиции

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин присвоил очередные генеральские звания шести сотрудникам Следственного комитета России. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, звание генерал-полковника юстиции присвоено первому заместителю главы СК России Эдуарду Кабурнееву, заместитель Бастрыкина Сергей Горяйнов получил звание генерал-лейтенанта юстиции.

Руководителю Главного следственного управления СК РФ по Москве Андрею Стрижову и еще трем сотрудникам СК в других регионах присвоены звания генерал-майора юстиции.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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