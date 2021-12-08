Путин повысил в звании двух заместителей главы СК

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин присвоил очередные генеральские звания шести сотрудникам Следственного комитета России. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, звание генерал-полковника юстиции присвоено первому заместителю главы СК России Эдуарду Кабурнееву, заместитель Бастрыкина Сергей Горяйнов получил звание генерал-лейтенанта юстиции.
Руководителю Главного следственного управления СК РФ по Москве Андрею Стрижову и еще трем сотрудникам СК в других регионах присвоены звания генерал-майора юстиции.