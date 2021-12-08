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Количество закрытых из-за ковида классов в Тюменской области увеличилось втрое за неделю

За минувшие сутки зарегистрировано 305 случаев заражения в регионе

ТЮМЕНЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Количество закрытых из-за заболеваемости коронавирусом классов в школах Тюменской области увеличилось втрое за неделю. Об этом сообщили журналистам в информационном центре правительства Тюменской области.

"В связи с заболеваемостью COVID-19 в нашем регионе закрыто 16 классов в 14 школах, из них в Тюмени 9 классов в 7 школах. Классы посещали 414 детей, заболели 32 человека", - говорится в сообщении.

По данным на 2 декабря в регионе было закрыто на карантин по коронавирусу пять классов в пяти школах. В инфоцентре правительства региона также добавили, что из-за ОРВИ в регионе закрыто 310 классов в 42 школах, в том числе в Тюмени 60 классов в 17 школах.

За минувшие сутки зарегистрировано 305 случаев заражения в регионе, всего с начала пандемии зафиксировано 83 350 случаев, выздоровели 65 058 человек, полный курс вакцинации прошли 827 239. Согласно данным сайта "Стопкоронавирус.рф", коллективный иммунитет в регионе составляет 60,2%.

Теги
РоссияТюменская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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