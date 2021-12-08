Стартапы в области туризма подготовили участники форума общества "Знание" на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Участники молодежного форума "Карьера PRO", организованного российским обществом "Знание" на Ставрополье, подготовили стартапы в сфере молодежного туризма и виртуального фитнеса. Создавать проекты молодежи помогали эксперты форума, сообщили журналистам в среду в пресс-службе общества.

"Одним из результатов двухдневной работы стали рабочие проекты стартапов. Они посвящены развитию молодежного туризма, виртуальному фитнесу, реализации своего хобби на рынке и другим направлениям. Начинающим и потенциальным предпринимателям региона проекты помогли подготовить ведущие российские бизнес-консультанты, HR-менеджеры и специалисты по профориентации", - говорится в сообщении.

Двухдневный форум проходил в городе-курорте Пятигорске в рамках просветительского проекта общества "Знание" "Умный маршрут". На площадке собрались более 80 участников в возрасте от 17 до 23 лет. Эксперты в разных областях проводили для молодежи лекции и презентации, круглые столы, воркшопы, командообразующие игры.

"Это практики, люди, которые консультируют крупные корпорации, занимаются поиском и отбором кадров по всей стране. Их советы очень ценны для молодых людей, осталось ими только воспользоваться. Ребята собрались интересные и неравнодушные, готовые создавать и реализовывать свои проекты. Надеюсь, что это мероприятие станет отправной точкой в формировании их будущей карьеры", - цитирует пресс-служба заместителя гендиректора президентской платформы "Россия - страна возможностей" Антона Серикова.

Российское общество "Знание" ведет историю от советской общественной организации, основанной по инициативе представителей советской интеллигенции. В 2016 году "Знание России" было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество "Знание". 21 апреля 2021 года в ходе послания президента РФ Федеральному собранию Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска общества "Знание" на современной цифровой платформе.