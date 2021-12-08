В одном из районов Петербурга привлекли к уборке снега школьников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Ежедневно около 50 школьников Фрунзенского района помогают коммунальным службам справляться с последствиями обильного снегопада, за это они получают материальное вознаграждение в размере 500 рублей за два часа. Об этом на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС рассказал начальник Технического управления Жилищного комитета Санкт-Петербурга Андрей Джалалов.

"Стали активно привлекать школьников, старшеклассников, 10-11 классы. После уроков, по согласованию с родителями и со школой. Ребята изъявили желание участвовать в таких работах, и интерес продолжает набирать обороты. Если вначале было привлечено к работе около 30 человек, то на сегодня количество составляет почти 50 учеников. Работают они всего два часа в день, с каждым из них заключены договоры и оформлены банковские карты, на которые перечисляются денежные средства. Это 500 рублей в день, или 250 рублей в час", - сказал он.

В пресс-службе администрации Фрунзенского района ТАСС пояснили, что изначально акция стартовала в октябре и называлась "Трудовая осень в Купчино". Идея появилась у администрации в связи с тем, что большое количество детей на удлиненных осенних каникулах не знали, чем себя занять, поскольку массовые мероприятия были отменены, а спортивные секции закрыты.

"Мы предложили по школам, что желающие могут принять участие в уборке района: очистить газоны и собрать опавшие листья. За четыре часа в день они получали 900 рублей. Потом, когда начались снегопады, школьникам предложили работать два часа на уборке снега. И так плавно осенняя акция переросла в зимнюю. Участки школьникам выдаются абсолютно разные, в зависимости от метеоусловий, но, прежде всего, они занимаются прочисткой и просыпкой дорожек к парадным. Ежедневно трудятся около 50 человек", - сообщили в пресс-службе.

Андрей Джалалов также добавил, что успешно стартовала акция "Снежный помощник " по привлечению жителей к уборке внутриквартальных территорий. Эксперимент, который начался в Калининском районе, расширили еще на два: Красногвардейский и Фрунзенский.

"В Калининском районе уже заключено 13 договоров с жителями. В Красногвардейском районе уже было привлечено от 40-50 человек, которые работали в разные дни. За восемь часов добровольцам удавалось заработать 1 000 рублей", - рассказал он.

Об уборке дворов

По словам начальника Технического управления Жилищного комитета Санкт-Петербурга, всего в городе около 76 млн кв. м площадей внутриквартальных территорий, это более 15 тыс. дворов, которые подлежат уборке. В первую очередь, убираются подходы к парадным и внутриквартальные проезды и тротуары. Площадь зимней уборки составляет почти 40 млн кв м.

Всего для уборки в Петербурге привлечены более 7 тыс. дворников, 700 единиц специализированной техники, 1 800 средств малой механизации. В период с 30 ноября по настоящее время было очищено около 5 тыс. дворов - 35% от общего числа и частично более 10 тыс. - это примерно 65%.