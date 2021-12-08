Новый центр реанимации развернут в ковид-госпитале в Сокольниках

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Новый центр реанимационной помощи развернули во временном госпитале в Сокольниках. Резервные койки позволят в случае их необходимости не задействовать стационары, занятые в плановой медицинской помощи, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"Готовность резервных госпиталей должна быть всегда на высоком уровне. Более того, мы, пользуясь возможностью, занимаемся постоянной модернизацией этих [резервных] госпиталей. Одно из таких направлений модернизации - это создание дополнительного реанимационного коечного фонда. Мы это делаем для того, чтобы в период роста заболеваемости как можно меньше привлекать больницы, которые занимаются плановой медицинской помощью", - сказал Собянин в ходе осмотра корпуса "Д" резервного коронавирусного госпиталя в КВЦ "Сокольники", в котором планируется развернуть один из крупнейших в городе реанимационных блоков.

Мэр уточнил, что в новом реанимационном блоке будут 222 койки.

"Здесь, в Сокольниках, решили создать мощный реанимационный центр, один из самых крупных в нашей стране. По мощности сопоставим с тем, что мы сделали на ВДНХ. <...> Основные [ремонтные] работы закончены, закуплено более 3 тыс. единиц оборудования, включая ИВЛ, аппараты мониторинга, специальные кровати, [будут применяться] специальные медтехнологии и оборудование. Надеюсь, что через 1,5 недели весь этот корпус будет запущен в эксплуатацию и будет находиться в горячем режиме. В случае необходимости будет задействован для лечения больных, чтобы не задействовать дополнительные мощности медицинской системы Москвы, которая задействована на плановую медицинскую помощь", - заключил мэр.

Управление госпиталем в Сокольниках осуществляет городская клиническая больница им. Ф. И. Иноземцева - крупный многопрофильный стационар, врачи которого накопили огромный опыт лечения коронавирусной инфекции. Перепрофилирование 6 павильонов культурно-выставочного центра "Сокольники" в коронавирусный стационар было выполнено за три недели в мае 2020 года. На данный момент на площади 26,1 тыс. кв. м развернуты 5 лечебных корпусов на 999 коек - для госпитализации больных с коронавирусной инфекцией и административный корпус для размещения социальных служб и медицинского персонала.

Койки в резерве

"Осенью 2021 года было принято решение о переоборудовании корпуса "Д" под реанимационные койки. В результате общая мощность реанимационного отделения в госпитале увеличится в 2,5 раза - с 90 до 222 коек. Работы по ремонту корпуса "Д" были начаты 7 ноября 2021 года и должны завершиться 16 декабря 2021 года", - уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Всего в корпусе площадью 5,1 тыс. кв. м будет организовано 5 реанимационных блоков на 132 койки, 13 постов медсестер, вспомогательные и иные помещения - процедурная, ординаторская, сестринская, аппаратная, комнаты для хранения дыхательной аппаратуры, медикаментов, расходных материалов и уборочного инвентаря. Павильон оснастят источниками сжатого воздуха и вакуума. Также в нем установят медицинские консоли и высокотехнологичное оборудование.

"Для переоснащения корпуса "Д" закуплено свыше 3,2 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели на сумму порядка 943 млн рублей, в том числе реанимационные кровати, прикроватные мониторы, ИВЛ, дефибрилляторы. Таким образом, на базе коронавирусного госпиталя в КВЦ "Сокольники" будет развернут один из самых больших реанимационных блоков. Современное оборудование позволит выполнять сложнейшие диагностические и реанимационные процедуры. Пациенты смогут получить полный комплекс респираторной (дыхательной) поддержки, включая применение инвазивных и неинвазивных методов", - заключили в пресс-службе мэрии.