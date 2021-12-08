Финский премьер извинилась за поход в бар после контакта с больным ковидом

ХЕЛЬСИНКИ, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Финляндии Санна Марин сожалеет о том, что в выходные проводила время в столичных барах после контакта с заразившимся коронавирусом. Об этом глава правительства заявила в среду журналистам.

"Прошу прощения за свои поведение и действия", - сказала она. По словам премьера, она не получала вовремя из канцелярии правительства предписания ограничить контакты после общения с инфицированным. Но Марин признала, что она "должна была знать" содержание инструкций, подготовленных канцелярией еще две недели назад.

3 декабря премьер присутствовала на заседании правительства Финляндии с главой МИД Пеккой Хаависто. На следующий день стало известно, что министр иностранных дел заразился коронавирусом. После этого канцелярия правительства напомнила всем общавшимся с главой МИД министрам о необходимости избегать контактов и сдать тест на коронавирус перед возвращением на работу. Соответствующая инструкция была подготовлена на случай необходимости две недели назад.

По сведениям СМИ, премьера дважды пытались проинформировать об этом в субботу вечером, однако сообщения отправлялись на ее правительственный телефон, которого у нее в тот момент с собой не было. Глава правительства обязана всегда иметь при себе служебный телефон. Марин прочла сообщения только в воскресенье, ушла на самоизоляцию и сдала два теста на коронавирус, давшие отрицательный результат.

Премьер ранее полностью вакцинировалась. Национальный институт здравоохранения и социального развития Финляндии не требует соблюдать карантин от лиц, получивших две дозы препарата от ковида.