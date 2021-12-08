Краевую больницу на Камчатке введут в эксплуатацию к 2024 году

ТАСС, 8 декабря. Правительство Камчатского края планирует ввести в эксплуатацию краевую больницу к 2024 году. Об этом сообщил в среду заместитель председателя правительства Камчатского края Виктория Сивак на онлайн-форуме "PROДФО-2021".

"У нас активными темпами идет строительство краевой больницы. Мы уверены, что к 2024 году она будет введена в эксплуатацию, и Камчатский край получит именно качественную систему здравоохранения, в которой очень сильно нуждается", - сказала она.

Создание современного медицинского кластера планировалось завершить к 2023 году.

По проекту новая краевая больница рассчитана на 150 посещений в смену и 450 коек. Площадь комплекса составляет 80 тыс. кв. м, а общая площадь территории больницы предусматривает дальнейшее развитие лечебных направлений и составляет более 40 га. Строительство будет осуществляться в два этапа. На первом этапе планируется ввод в эксплуатацию лечебного и палатного корпусов, а также необходимых инженерных сооружений, обеспечивающих возможность самостоятельного функционирования лечебного блока. На втором этапе строительства будут возведены еще четыре больничных корпуса - поликлинический, палатный, патологоанатомический и корпус вспомогательных отделений.

Итоговый онлайн-форум "ProДФО: успехи и новые возможности Дальнего Востока в условиях меняющегося мира" проходит 8-9 декабря. Представители власти Дальневосточного федерального округа, федеральные эксперты, руководители молодежных и общественных движений, предприниматели, лидеры мнений обсуждают итоги серии форумов, выделяют точки роста для каждой из областей жизни регионов, устанавливают новые цели и задачи на 2022 год.