Алиханов высказался за создание парка на месте бывшего Королевского замка в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 8 декабря. /ТАСС/. Одним из вариантов развития территории вокруг неиспользуемого Дома Советов в историческом центре Калининграда может стать создание городского парка и зоны отдыха. Такое мнение высказал в среду в ходе прямой линии с жителями региона губернатор области Антон Алиханов.

"Там есть огромная территория, на которой был когда-то королевский замок (замок Кенигсберг), сейчас это, по сути, стихийная парковка. Мое мнение - это должно стать парком. Парком, вот как в Москве - тоже в свое время снесли гостиницу "Россия", все тоже возмущались этому. Теперь это один из лучших парков в мире - парк "Зарядье". Вот у Калининграда есть возможность в центре города создать территорию озелененную, красивую, где люди бы проводили свое время и наслаждались жизнью и красотой нашего города", - сказал Алиханов.

Ранее концепцию развития площадки Дома Советов и окружающей территории представил старший партнер Архитектурного бюро "Студия 44" из Санкт- Петербурга Никита Явлейн. Мнения общественности и архитектурного сообщества относительно ее реализации в области разделились. "Разные очень мнения, но в основном я слышу критику в отношении того проекта, который представлен. И критика касается очень дебатируемого всегда вопроса - архитектуры", - сказал Алиханов, заметив, что число противников концепции превышает число ее сторонников, а архитектурную ошибку в самом центре города допустить нельзя, и развитие парка, по его словам, сейчас наиболее приемлемый вариант.

Сам Дом Советов, представляющий собой две 21-этажные башни, без полного демонтажа восстановлению не подлежит, отметил Алиханов. Что станет с этой площадкой, по его словам, пока остается открытым вопросом. "Я думаю, мы пока будем проводить какие-то конкурсы, обсуждения, представим еще несколько вариантов [использования этой площадки], разные хотят еще архитектурные бюро с этим поработать - пусть работают", - сказал он.

О Доме Советов

Строительство Дома Советов в Калининграде было начато в 1970 году. Ввод в эксплуатацию планировался на IV квартал 1988 года, но работы приостановили во второй половине 1980-х годов. Здание готово на 95%, современный вид оно приобрело в 2005 году к празднованию 750-летия Калининграда - его отремонтировали, но так и не использовали.

Власти Калининградской области выкупили здание у прежних владельцев в июле 2019 года почти за 400 млн рублей. Вместе с сооружением была выкуплена площадка вокруг него с общим строительным объемом около 120 тыс. кв. м.

Архитектурное бюро "Студия 44" разработало и представило концепцию, предлагавшую разбить всю территорию на три соединяющиеся зоны: археологический парк, на площадке, где располагался замок Кенигсберг, заложенный в 1255 году и снесенный в 1967 году по решению Калининградского обкома КПСС; административную часть; торговую, кулинарную площадку с ресторанами, кафе. Предлагалось возведение здания областного правительства, с демонтажем Дома Советов, офисного центра, гостиничного комплекса, апартаментов, парковок.