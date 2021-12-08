Дума отклонила законопроекты о возвращении прежнего пенсионного возраста

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду проголосовала в первом чтении против принятия двух законопроектов о снижении возраста выхода на пенсию для мужчин до 60 лет, для женщин - до 55 лет.

Первый законопроект был внесен в нижнюю палату в апреле депутатами фракции "Справедливая Россия" в Госдуме седьмого созыва. "Право на страховую пенсию по старости имеют лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), пересмотр которого в сторону повышения до 1 января 2035 года не допускается", - говорится в документе.

Вторая инициатива была внесена депутатами фракции КПРФ в августе. "Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, - 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам)", - говорится в пояснительной записке.

Ранее комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложил отклонить законопроекты при рассмотрении в первом чтении.

Мнение кабмина

Правительство РФ также не поддержало данные инициативы. В заключении кабмина на законопроект справороссов отмечается, что необходимость внесения в пенсионное законодательство предлагаемых изменений "не подтверждается статистическими данными, полученными в ходе правоприменения, и анализом действующих правовых норм, обосновывающим их неэффективность". "Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, его реализация потребует выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета, однако законопроект не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения нового вида расходных обязательств, что не соответствует требованиям статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации", - говорится в документе.

Также в кабмине указывают, что в пояснительной записке к законопроекту КПРФ "отсутствуют объективные обоснования" необходимости возвращения прежнего пенсионного возраста. Там отмечают, что предлагаемые изменения не соответствуют концепции принятого в 2018 году закона об изменении пенсионной системы в РФ, обеспечивающего "повышение уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям", а также "долгосрочный рост уровня доходов нынешних и будущих пенсионеров" в том числе благодаря ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции. В правительстве РФ также напоминают, что из-за предусмотренного законом переходного периода назначение пенсий в новом нормативном возрасте начнет осуществляться только в 2028 году.

В 2018 году был принят закон об изменении пенсионной системы в РФ, согласно которому пенсионный возраст был увеличен на пять лет: с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.