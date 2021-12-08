Ночные морозы ожидаются в регионах ЦФО 9-11 декабря

ТАСС, 8 декабря. В большинстве регионов Центрального федерального округа в ночное время суток с 9 по 11 декабря синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до минус 14-21 градуса, в том числе во Владимирской, Ивановской, Костромской, Тверской, Тульской областях. Местами возможны небольшие осадки, сообщили в среду ТАСС в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

По данным ЦГМС по Ивановской области, в регионе из-за холодного циклона 9-11 декабря ожидается резкое понижение температуры. В четверг столбики термометров днем опустятся до отметки минус 12 градусов, а в ночь 10 декабря - до минус 16 градусов. "При этом самым холодным днем текущей недели, очевидно, станет пятница: днем местами до минус 17 градусов, ночью - до минус 21 градуса", - отметили в ЦГМС.

Аналогичные погодные условия, ночные морозы до минус 14-21 градуса, 9-11 декабря прогнозируются во Владимирской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, где в среду днем отмечалось около минус 2-9 градусов. "10 декабря будет переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью - минус 15-20 градусов, днем - минус 9-14 градусов", - сообщили в ЦГМС по Владимирской области.

В Калужской области в предстоящие двое суток ночами ожидается до минус 8-14 градусов, переменная облачность, в Брянской и Орловской - около минус трех-восьми градусов. Почти без изменений погода останется в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской областях, где, по данным ЦГМС, воздух днем будет прогреваться до плюс двух-пяти градусов. Мороз до минус одного-восьми градусов возможен в ночь на 11 декабря.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что 9 декабря под влиянием атмосферного фронта осадки ожидаются только на востоке ЦФО, на остальной территории будет преимущественно без осадков. 10 декабря регионы окажутся в зоне повышенного атмосферного давления, небольшие осадки возможны местами на юге округа.