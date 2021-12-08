В учреждениях культуры и спорта Нарьян-Мара с 8 декабря приостановили занятия для детей

ТАСС, 8 декабря. Занятия и мероприятия для детей приостановлены с 8 до 14 декабря в учреждениях культуры и спорта Нарьян-Мара и поселка Искателей в Ненецком автономном округе (НАО). Данная мера принята для предотвращения распространения ОРВИ, сообщает пресс-служба администрации региона в среду.

"По предписанию Роспотребнадзора с 8 по 14 декабря в учреждениях культуры и спорта Нарьян-Мара и поселка Искателей, подведомственных Департаменту образования, культуры и спорта НАО, приостанавливается проведение занятий, соревнований, конкурсов и других мероприятий среди детей и подростков. Занятия и мероприятия приостанавливаются, чтобы предотвратить распространение респираторных инфекций среди детей", - указано в сообщении.

Образовательный процесс приостановлен в некоторых классах школ №2, 4 и 5 Нарьян-Мара, а также в части групп 10 детских садов региона. Причина - резкое ухудшение эпидемиологической ситуации по заболеваемости детей ОРВИ и гриппом.