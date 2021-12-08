Кравцов примет участие в акции "Елка добра"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов исполнит новогодние желания трех детей из Санкт-Петербурга в рамках акции "Елка добра", сообщила в среду пресс-служба министерства.

Акция стартовала в Санкт-Петербурге, ее открыли Кравцов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Они сняли с елки открытки с желаниями детей из детских домов, малообеспеченных и многодетных семей, а также детей с ограничениями по здоровью.

"Министр просвещения снял с елки открытку с желанием Полины (четыре года) из Центрального района Санкт-Петербурга. Девочка мечтала получить куклу - принцессу Амелию. Лидия (девять лет) из Петроградского района попросила у Деда Мороза набор робототехники. Мечту о кукольном доме Деду Морозу адресовала Кира (шесть лет) из Красносельского района", - говорится в сообщении.

Министр также пожелал каждому ребенку быть счастливым. "Очень важно, чтобы те желания, которые загадают дети в новогоднюю ночь, исполнились. Я хочу пожелать каждому ребенку в новом году найти себя, быть счастливым и не забывать про родителей, с уважением относиться к учителям. Мы со своей стороны будем все делать, чтобы, как поручил президент нашей страны, развить таланты каждого ребенка", - приводятся слова Кравцова в сообщении.

Акция "Елка добра" проводится в Санкт Петербурге второй год подряд. В прошлом году было собрано порядка 25 подарков для детей из разных социальных учреждений. За весь период проведения проекта от детей поступило более 500 писем.