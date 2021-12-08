Суд отклонил иск журналиста Анина к правозащитнику Ионову о защите чести и достоинства

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Коптевский суд Москвы отклонил иск одного из основателей журнала "Важные истории" (признан в РФ иноагентом) Романа Анина (внесен в реестр иноагентов) к правозащитнику Александру Ионову с требованием опровергнуть слова о том, что журналист получает деньги от казначея фонда OCCRP (Центр исследования коррупции и организованной преступности ) Андерса Андерсона. Об этом ТАСС сообщил адвокат ответчика Алексей Гавришев.

"Суд отклонил исковые требования Анина к моему доверителю в полном объеме. Насколько я смог понять, решение суда связано с тем, что истцу не удалось доказать порочность сведений, которые распространил Ионов. Проще говоря, представитель Анина не смог убедить суд в том, что получение средств от фонда OCCRP как-либо порочит честь и достоинство истца", - сказал адвокат.

Сам Ионов заявил ТАСС, что собирается ознакомить OCCRP с этим судебным решением. "Я хочу поставить в известность эту организацию относительно позиции Анина, высказываемой его представителем в суде и содержащейся в материалах дела. Пускай там узнают, что сам истец считает получение средств от этого фонда порочащим его деловую репутацию и честь", - отметил Ионов. Комментарием Анина ТАСС пока не располагает.

Поводом для иска стало видеообращение Ионова под названием "Откуда берется статус "иностранный агент"?", распространенное в интернете. Согласно тексту искового заявления, Ионов путем размещения видео в сети Instagram распространил порочащие честь и деловую репутацию сведения о Романе Анине. Из опубликованного видео следует, что ответчик сообщает неограниченному кругу лиц сведения о том, что Андерсон платит Анину. С учетом контекста всего выступления истец утверждает, что деньги ответчик получает за публикацию своих материалов в онлайн-издании "Важные истории". Анин требовал признать сведения, упомянутые в ролике, не соответствующими действительности. Он также хотел добиться от Ионова опровержения этих слов и выплаты компенсации в размере 100 тыс. рублей.

Ранее по заявлению Ионова издание "Важные истории" и несколько его сотрудников, в том числе главный редактор Роман Анин, были признаны иностранными агентами.