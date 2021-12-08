{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Кувейте выявили омикрон-штамм коронавируса

Заражение новым штаммом зафиксировано у прибывшего из одной из африканских стран жителя Европы

КАИР, 8 декабря. /ТАСС/. Минздрав Кувейта сообщил о выявлении в стране первого случая заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом в среду сообщило кувейтское агентство KUNA.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Отмечается, что заражение новым штаммом выявлено у прибывшего из одной из африканских стран жителя Европы. Этот человек, по данным властей, ранее получил две дозы вакцины от коронавируса, одобренной в Кувейте. На данный момент турист помещен в изоляцию в соответствии с противоэпидемическими протоколами страны.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд из которых вызывает обеспокоенность ВОЗ. В организации обратили внимание на свидетельства того, что "омикрон-вариант имеет преимущества в росте перед другими циркулирующими вариантами". Но экспертам "пока не известно, приводит ли это к увеличению заразности".

Теги
КувейтПандемия COVID-19
Россия и Греция будут продвигать пакетные туры с поездками в обе страны
В частности, стороны намерены "наращивать сотрудничество в области круизного туризма в регионах Черного моря и Восточного Средиземноморья"
Читать полностью