В Кувейте выявили омикрон-штамм коронавируса

КАИР, 8 декабря. /ТАСС/. Минздрав Кувейта сообщил о выявлении в стране первого случая заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом в среду сообщило кувейтское агентство KUNA .

Отмечается, что заражение новым штаммом выявлено у прибывшего из одной из африканских стран жителя Европы. Этот человек, по данным властей, ранее получил две дозы вакцины от коронавируса, одобренной в Кувейте. На данный момент турист помещен в изоляцию в соответствии с противоэпидемическими протоколами страны.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд из которых вызывает обеспокоенность ВОЗ. В организации обратили внимание на свидетельства того, что "омикрон-вариант имеет преимущества в росте перед другими циркулирующими вариантами". Но экспертам "пока не известно, приводит ли это к увеличению заразности".