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Штрафы по фото за отсутствие маски.
Штрафы по фото за отсутствие маски.
Штрафы по фото за отсутствие маски.
Штрафы по фото за отсутствие маски.
Штрафы по фото за отсутствие маски.
Пандемия COVID-19

Штрафы по фото за отсутствие маски. Главное о коронавирусе за 8 декабря

© Сергей Савостьянов/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия 

  • Всего зафиксировано 9 895 597 случаев заражения, из них новых —  30 752 (минимум заражений с 13 октября). За сутки умерли 1 179 человек (число смертей не превышает 1 200 в сутки уже три дня подряд), за весь период — 284 823.
  • Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото нарушителя.
  • Жители Приамурья с медотводом смогут посещать места, в которых требуют QR-код.
  • Россияне могут въехать в Венгрию по российскому сертификату о вакцинации. Также Россия ожидает, что производство "Спутника V" начнется в Венгрии с конца 2022 года.
  • В Калининграде родителям разрешат прийти на новогодние утренники к детям без QR-кодов.
  • Спрос на реабилитацию после перенесенного коронавируса резко вырос на Алтае.
  • Власти Москвы сообщили, что плазма с антителами к COVID-19 доказала свою эффективность.

Москва

  • Всего зафиксирован 1 971 951 случай заражения, из них новых — 3 004. Госпитализированы  919 человек.

Мир

  • Всего зафиксировано 267 344 049 случаев заражения, умерли 5 275 476 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В Японии считают, что омикрон-штамм может "избегать" иммунного ответа.
  • Университет Гонконга опубликовал изображение омикрон-штамма коронавируса.
  • Генсек ООН Антониу Гутерриш ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом.
  • Немецкий вирусолог Сандра Кизек заявила, что антитела, вырабатываемые организмом после вакцинации против коронавируса, не защищают от нового омикрон-штамма.
  •  Руководитель представительства ТАСС в Сингапуре рассказал, как страна добивается рекордных показателей по вакцинации.
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Совет Госдумы поддержал введение со следующей недели новых правил прохода в здание палаты
Новый порядок предусматривает предоставление документов о вакцинации от коронавируса и справок о ПЦР-тестах
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