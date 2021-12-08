Штрафы по фото за отсутствие маски. Главное о коронавирусе за 8 декабря

Россия
- Всего зафиксировано 9 895 597 случаев заражения, из них новых — 30 752 (минимум заражений с 13 октября). За сутки умерли 1 179 человек (число смертей не превышает 1 200 в сутки уже три дня подряд), за весь период — 284 823.
- Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото нарушителя.
- Жители Приамурья с медотводом смогут посещать места, в которых требуют QR-код.
- Россияне могут въехать в Венгрию по российскому сертификату о вакцинации. Также Россия ожидает, что производство "Спутника V" начнется в Венгрии с конца 2022 года.
- В Калининграде родителям разрешат прийти на новогодние утренники к детям без QR-кодов.
- Спрос на реабилитацию после перенесенного коронавируса резко вырос на Алтае.
- Власти Москвы сообщили, что плазма с антителами к COVID-19 доказала свою эффективность.
Москва
- Всего зафиксирован 1 971 951 случай заражения, из них новых — 3 004. Госпитализированы 919 человек.
Мир
- Всего зафиксировано 267 344 049 случаев заражения, умерли 5 275 476 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Японии считают, что омикрон-штамм может "избегать" иммунного ответа.
- Университет Гонконга опубликовал изображение омикрон-штамма коронавируса.
- Генсек ООН Антониу Гутерриш ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом.
- Немецкий вирусолог Сандра Кизек заявила, что антитела, вырабатываемые организмом после вакцинации против коронавируса, не защищают от нового омикрон-штамма.
- Руководитель представительства ТАСС в Сингапуре рассказал, как страна добивается рекордных показателей по вакцинации.