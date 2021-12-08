На Израиль обрушилась пыльная буря с мощными ливнями

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 декабря. /ТАСС/. Мощная пыльная буря с сильными ветрами и ливнями обрушилась в среду на Израиль, на горе Хермон на севере страны начался снегопад. Об этом сообщает радио Kan.

По данным радиостанции, 8 декабря на всей территории страны отмечается крайне высокий уровень загрязнения воздуха пылевыми частицами. В Иерусалиме 70-летняя женщина была ранена веткой, которая сломалась в результате сильного ветра, она госпитализирована, сообщает Kan, отмечая, что шквальный ветер дует вдоль всего побережья, на севере, в пустынях на юге и в центральной части Израиля.

Ночью ливневые дожди с грозами продолжатся в северной, центральной и восточной частях страны, в Иудейской пустыне и в районе Мертвого моря ожидаются подтопления, указывает радиостанция.