Синоптики прогнозируют оттепель в Петербурге во второй декаде декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Снежные циклоны в Петербурге сменит оттепель, которая придет в город во второй декаде декабря. Мокрый снег с дождем станут частыми явлениями, а температура будет колебаться от одного до трех градусов со знаком "плюс". Об этом рассказал начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС в среду.

"Первая неделя оказалась холодной, а дальше приходит оттепель. Сейчас уже видно, что переходный день - это воскресенье. Со следующей недели на всю вторую декаду - это оттепель в Санкт-Петербурге. Максимальная температура - плюс один, плюс три градуса. Еще сегодня холодный день, завтра, послезавтра будут серьезные морозы в районе минус 15-20 градусов, потом произойдет перестройка на теплую погоду", - сказал он.

Колесов добавил, что вместе с потеплением придут частые осадки в виде мокрого снега с дождем, что может спровоцировать гололед. В третьей декаде месяца снова вернутся морозы. Во второй половине декабря днем будет в пределах от минус одного до минус шести градусов, по ночам - от минус шести до минус восьми градусов, в отдельные дни может быть повышение температуры до ноля и плюс двух градусов.

Заместитель председателя комитета по благоустройству Санкт Петербурга Егор Пащенко сообщил, что, возможно, к приходу оттепели избавиться от всех сугробов Петербург не успеет, поскольку с 30 ноября в городе уже выпало 45 см снега. Первые 20 см выпали в первые два дня.

"В сутки работало от 1 100 до 1 200 единиц техники и порядка 1 200 работников ручного труда - это только днем. Также от 400 до 600 человек трудились в ночь. На официальные снегоплавильные и снегоприемные пункты Водоканала и на временные пункты вывезено порядка 400 тыс. тонн снега. За сегодняшнюю ночь вывезли порядка 49 тыс. тонн. Только из Центрального района за сегодняшнюю ночь вывезено 6 тыс. тонн снега, при том, что норма вывоза составляет от 2-3 тыс. тонн в сутки, пришлось привлекать дополнительную технику", - пояснил он.

По словам Пащенко, очистка города проведена надлежащим образом, и сейчас главное - вывезти снег и успеть освободить ливнестоковые системы к приходу оттепели, пока подтоплений в городе не предвидится.