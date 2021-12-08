В мэрии Омска сообщили, что город лишь на 20% выполняет план по озеленению

ОМСК, 8 декабря. /ТАСС/. Мэрия Омска, который в 2020 году занял последнее место по озелененным пространствам среди всех российских городов-миллионников в индексе качества городской среды Минстроя РФ, ежегодно высаживает чуть более 2 тыс. деревьев, что составляет около 20% от планового показателя, сообщила пресс-служба городской администрации. Причина этого - нехватка рабочих, специалистов и поливочной техники.

В последние годы жители Омска жалуются на массовые вырубки и варварское кронирование деревьев. По мнению общественников, именно снижение уровня озеленения сибирского города привело к возвращению пыльных бурь, для борьбы с которыми в советское время было высажено большое количество деревьев. В опубликованном Минстроем РФ индексе качества городской среды за 2020 год Омск в графе "Озелененные пространства" набрал всего 18 баллов из 60, став последним по этому критерию среди всех городов-миллионников России.

"За год управление дорожного хозяйства и благоустройства высаживает 2,1 тыс. деревьев и около 7 тыс. кустарников - максимально возможное количество. Сдерживающим фактором является нехватка рабочих, специалистов и техники, необходимой для полива саженцев в течение трех лет. Между тем для того, чтобы реализовывать концепцию "Города-сада" в полной мере, необходимо высаживать в год 10 тыс. деревьев", - сообщили в мэрии.

В пресс-службе подчеркнули, что сейчас управление обеспечено поливочной техникой лишь на 31%. Чтобы выйти на запланированные объемы посадок необходимо создать 139 новых штатных единиц и приобрести на условиях лизинга 46 единиц техники стоимостью 218,1 млн рублей. В 2022 году мэрия планирует посадить 2,2 тыс. деревьев и около 15 тыс. кустарников.

О проблеме вырубки деревьев в Омске

Известный омский эколог, профессор Омского государственного университета путей сообщения Сергей Костарев рассказал ТАСС, что в Омске, по данным, предоставленным в горсовет мэрией, срубается ежегодно около 15 тыс. деревьев и около 12 тыс. деревьев кронируется. "Само собой, часть кронированных деревьев не выживает, выжившие стоят несколько лет бестолковые", - подчеркнул он.

Эта цифра, считает эксперт, включает не все уничтоженные растения. Так, в конце ноября на улице Королева неизвестные трактором снесли около десятка деревьев. При этом, по его словам, мэрия заявила, что не знает, кто это сделал, и подала заявление в правоохранительные органы.

Костарев подчеркнул, что невозможно проверить и количество высаженных деревьев. "Нигде нет привязки к адресу. Пишут, что высадили на такой-то улице, протяженность которой несколько км. Где их там искать"? - задается вопросом эколог.

Также власти крайне редко приводят статистику, сколько высаженных деревьев прижилось, отметил он. Процент выживаемости можно оценить по улице Богдана Хмельницкого, где застройщик высадил 150 саженцев в рамках компенсационного озеленения. По данным мэрии, больше половины - 82 дерева - погибли. На месте, где раньше была зеленая зона, по-прежнему пустырь. Даже выжившие саженцы превратятся в полноценные деревья спустя много лет.

"Почему-то по вырубке деревьев у мэрии всегда перевыполнение плана идет, а по высадке - только отставание, - резюмирует Костарев. - Несколько лет назад высаживали по 4-4,5 тыс. деревьев. Теперь - еще меньше даже по документам".