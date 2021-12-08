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В Калининграде создадут муниципальную управляющую компанию по примеру Москвы

По словам главы региона Антона Алиханова, это решение принято с учетом жалоб жителей на качество услуг частных компаний

КАЛИНИНГРАД, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Калининградской области приняли решение создать муниципальную компанию по управлению жилым фондом в Калининграде по примеру Москвы с учетом жалоб жителей на качество услуг частных компаний. Об этом заявил в среду в ходе прямой линии с жителями региона губернатор области Антон Алиханов.

"Мы приняли решение, есть такое поручение у Калининграда, потому что в основном здесь сконцентрированы эти проблемы, - это создать муниципальную управляющую компанию, как это сделано в той же Москве", - сказал Алиханов, пояснив, что под управлением МУП "Жилищник" находится 80% жилого фонда в столице и управляется городом.

Алиханов заметил, что практически весь рынок управления жильем в области "поделен частниками". Власти контролируют их деятельность, штрафуют за нарушения, но последние меняют названия, мигрируют из одной компании в другую, платят штрафы, не меняя качества работы.

Муниципальные власти располагают гораздо большим ресурсом, в том числе за счет возможности использовать бюджетные средства на улучшение качества оказания услуг. Сейчас администрация Калининграда готовит соответствующие расчеты для исполнения этого проекта, отметил губернатор.

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