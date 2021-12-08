Определены победители состязаний, оценивающих командную работу студентов вузов России

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Победителями первого этапа финала V национального чемпионата WorldSkills Russia - командных соревнований Future Skills Team Challenge - стали команды студентов пяти российских вузов. Об этом сообщила в среду пресс-служба агентства WorldSkills Russia.

В первенстве, которое проходило с 5 по 8 декабря 2021 года на площадке Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, приняли участие 30 команд студентов из 20 вузов со всей страны, они состязались в шести номинациях.

"Победителями в челлендже "Цифровые возможности для бизнеса" стала команда из Национального исследовательского Томского государственного университета. <…> Первое место в "Цифровом производстве" - у команды Уральского федерального университета. В "Виртуальной и дополненной реальности" "золото" взяли студенты Дальневосточного государственного университета путей сообщения", - говорится в сообщении.

Кроме того, команда студентов из Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" получила высшую награду в номинации "Разработка электронных устройств", студенты Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого победили в номинациях "Инженерное мышление. Каракури" и "Разработка технологических продуктов".

Задания представляли собой реальные производственные задачи. Для их решения конкурсантам нужно было использовать не только инженерные и технические навыки, но и коммуникативные, когнитивные навыки, а также предпринимательское мышление и умение эффектно презентовать продукт заказчику.

Завершит состязания деловая программа, которая пройдет 9 декабря в онлайн-формате на канале WorldSkills Russia на YouTube. На сессиях российские и международные эксперты обсудят темы, связанные с разработкой инструментария для внедрения компетенций Future Skills в образовательный процесс вузов, а также тренды и трансформации, которые сейчас происходят в мире и на рынке труда.