Муратов предложил запустить проект по передаче коррупционных денег на благотворительность

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Проект, который будет направлен на передачу денег, добытых коррупционным путем, тем, кто в них нуждается, может быть создан при помощи журналистов-расследователей. Об этом сказал лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов на нулевом дне "Саммита за демократию", который созвал Вашингтон. Муратов выступил в онлайн-формате.

"Журналистика много делает для преследования коррупции. Мы знаем, куда прячут деньги, как они превращаются в дворцы и яхты. Но очень бы хотелось, чтобы при содействии журналистов-расследователей эти деньги возвращались тем, кто нуждается в нашей помощи. И это один из проектов, который я предлагаю сейчас Высокому собранию: журналисты разыскивают деньги, которые добыты коррупционным путем, и через специальный международный благотворительный фонд эти деньги возвращаются тем, кто нуждается в помощи", - сказал он.

Главный редактор "Новой газеты" также подчеркнул, что ее сотрудники отказываются признавать сроки давности по делам об убийствах журналистов. По его мнению, нераскрытые убийства журналистов напрямую связаны с отказом от демократических принципов соблюдения прав человека. Он также призвал всех, кто считает, что демократические ценности важны человечеству, содействовать в том, чтобы убийства журналистов непременно раскрывались.

В завершении своей речи Муратов также выразил мнение, что России, США и другим странам необходимо избавиться от закона об иностранных агентах. "Давайте-ка попробуем в разных странах избавиться от этого позорного клейма, которое становится смертельным для нашей профессии", - заявил он.

Вашингтон проводит 9-10 декабря в режиме видеоконференции "Саммит за демократию", на который собрались лидеры государств, правозащитники и бизнесмены. Принять в нем участие пригласили 110 стран и территорий.