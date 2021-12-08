Москва и Афины будут продвигать изучение в своих странах русского и греческого языков

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Россия и Греция будут продвигать изучение русского и греческого языков в образовательных учреждениях своих стран. Такой пункт содержится в совместном плане действий на 2022-2024 годы, опубликованном на сайте Кремля. Документ принят по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

"Стороны намерены продвигать изучение русского и греческого языков в образовательных организациях сторон", - говорится в документе.

Оба государства выразили готовность предоставлять организационную и методическую помощь отделениям языка и культуры одной стороны в образовательных организациях высшего образования другой стороны. Москва и Афины также договорились содействовать организации и проведению тестирования на знание русского языка в Греции и на знание новогреческого языка в Российской Федерации. При этом страны будут взаимно признавать документы государственного образца, подтверждающие уровень владения языком.

Особое внимание будет уделено переводам современной литературы России и Греции на греческий и русский языки соответственно.