Глава Липецкой области в преддверии Дня Конституции вручил паспорта юным жителям региона

ЛИПЕЦК, 8 декабря. /ТАСС/. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов в преддверии Дня Конституции, отмечаемого 12 декабря, вручил паспорта 55 юным жителям региона. Торжественная церемония прошла в среду в рамках регионального этапа всероссийской акции "Мы - граждане России!".

"Слова "Мы - россияне" всегда наполняют сердце каждого гордостью за свою страну и соотечественников, наши общие ценности - ответственность за будущее России, желание трудиться для ее процветания, любовь к своей земле, родным и близким людям", - сказал Артамонов, обращаясь к ребятам. Он также подчеркнул значимость такого события, как получение первого в жизни паспорта гражданина России, для каждого человека.

Как пояснили в пресс-службе региональной администрации, в среду первые паспорта получили школьники из всех районов области, достигшие успехов в учебе, творчестве или спорте. "Среди героев дня были активисты детских и молодежных общественных организаций, победители и лауреаты международных фестивалей, всероссийских конкурсов, предметных олимпиад и спортивных состязаний", - отметили в пресс-службе.

Здесь также напомнили, что всероссийская акция "Мы - граждане России!" направлена на формирование уважительного отношения молодых людей к основному документу гражданина России - паспорту, а также поощрение обучающихся, имеющих достижения в спортивной, творческой и общественной деятельности. "Торжественное вручение паспортов юным гражданам является традиционным и неотъемлемым элементом патриотического и гражданского воспитания молодежи",- заключили в пресс-службе.