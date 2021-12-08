В Белгородской области за неделю сократили на 15% коечный фонд для пациентов с COVID-19

ТАСС, 8 декабря. Коечный фонд, созданный в Белгородской области для оказания помощи пациентам с коронавирусом, за неделю сократился почти на 15% - до 2,8 тыс. коек, сообщил в среду оперштаб региона.

"Сегодня ковидный коечный фонд включает 2 860 коек. Не снижаются темпы вакцинации - ежедневно прививку от COVID-19 делают около 3 тыс. жителей, полный курс [вакцинации от коронавируса] прошли уже более 864 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По состоянию на 1 декабря в Белгородской области коечный фонд для пациентов с коронавирусом насчитывал около 3,4 тыс. коек. К концу ноября в регионе отмечалось сокращение на 25% числа пациентов, которые переносят заболевание коронавирусом в тяжелой форме и нуждаются в госпитализации. В среднем в ковидных госпиталях области проходят лечение 2,3 тыс. человек.

С начала пандемии в Белгородской области зарегистрировано 75 528 случаев коронавируса, выздоровели 63 046 человек, отмечено 1 598 смертельных случаев. С 14 октября власти региона запретили детям до 14 лет находиться в заведениях общепита, на территории торговых центров без сопровождения взрослых. Также в Белгородской области ограничили проведение свадеб, корпоративов, банкетов с количеством гостей более 50, приостановили коллективные профилактические медосмотры и диспансеризацию, ввели QR-коды для посещения общественных мест, с 19 октября - обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в том числе жителей старше 60 лет.