Лига безопасного интернета зафиксировала подготовку вмешательства в выборы 2024 года

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Лига безопасного интернета зафиксировала первые попытки подготовки вмешательства в выборы президента РФ в 2024 году. Об этом в среду сообщила директор организации Екатерина Мизулина.

"Уже зафиксировали первые попытки подготовки вмешательства в выборы 2024 года. Идет массовая скупка аккаунтов в социальных сетях - это группы, сообщества, раскрученные аккаунты, Telegram-каналы, в том числе общественно-политической направленности", - сказала Мизулина в ходе заседания координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате (ОП) РФ на тему "Противодействие иностранному вмешательству в российские выборы".

По ее словам, после покупки такого рода аккаунтов в большом количестве создаются целые сетевые сообщества по регионам. "Пока назвать примеры не могу, потому что спугнем тех, кем мы сейчас активно занимаемся, за кем внимательно наблюдаем", - пояснила Мизулина.

Кроме того, отметила она, сейчас идет массовая скупка отдельных аккаунтов и регистрация их в соцсетях с использованием иностранных сим-карт, так как российские сим-карты для этих целей с 1 декабря использовать сложнее. "Это говорит о том, что некоторые лица пытаются создать сетевые сообщества и цепочки аккаунтов, то есть так называемые ботофермы, с какой целью - пока не известно. Но с учетом их названий и использований даты 2024 предполагаем, что это связано с проработкой предстоящих президентских выборов", - сказала Мизулина.