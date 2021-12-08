Китай одобрил первое терапевтическое средство для лечения COVID-19 на основе антител

ПЕКИН, 8 декабря. /ТАСС/. Государственное управление по контролю за фармацевтической продукцией КНР одобрило первое в стране комбинированное терапевтическое средство от коронавируса на основе нейтрализующих антител. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте ведомства.

Заявку на регистрацию подала пекинская компания "Tengsheng Huachuang Pharmaceutical Technology". Терапевтическое средство представляет собой раствор для инъекций. Созданные на основе антител компоненты лекарства получили названия BRII-196 и BRII-198. Управление сообщило, что это первая одобренная в КНР комбинированная терапия с независимыми правами интеллектуальной собственности.

Терапевтическое средство будут применять для лечения взрослых и подростков от 12 до 17 лет.

Ранее газета Keji Ribao сообщала о подготовке к регистрации медикамента, созданного совместно специалистами из пекинского Университета Цинхуа, Третьей народной больницы города Шэньчжэнь и китайско-американской компании Brii Bio. По сведениям газеты, комбинация BRII-196 и BRII-198 продемонстрировала эффективность в 78% случаев для предотвращения госпитализации или смертельного исхода.