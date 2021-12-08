В Словакии ослабят ограничения для привившихся от COVID-19

ПРАГА, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Словакии, где из-за ковида действуют общенациональный локдаун и режим чрезвычайной ситуации, с 10 декабря ослабят социальные ограничения для привитых от коронавируса и переболевших вызываемым им заболеванием. Одновременно в республике разрабатывается закон об обязательной вакцинации представителей отдельных профессий. Об этом сообщило в среду Словацкое радио .

В Словакии с пятницы, 10 декабря, для привитых граждан и перенесших ковид откроются все магазины и расположенные в республике храмы. Они смогут их посещать при условии соблюдения двухметровой санитарной дистанции друг от друга. Отказывающиеся от прививок будут иметь возможность делать только покупки лекарств и товаров первой необходимости в ближайших к дому аптеках, продовольственных и хозяйственных магазинах.

С 25 декабря для привитых и перенесших ковид возобновят работу горнолыжные курорты и гостиницы. При заселении администрации будет необходимо предоставить справку, подтверждающую отрицательный результат на коронавирус.

Между тем в связи со сложной эпидемиологической обстановкой власти запретили жителям посещение друзей и проживающих отдельно родственников в период предстоящих рождественских и новогодних праздников. Ситуация с ковидом, согласно прогнозам экспертов, может улучшится в стране в начале 2022 года. Поэтому жесткие социальные ограничения, касающиеся в первую очередь непривитых и не болевших ковидом, раньше 9 января не будут сняты в Словакии.

Минздрав совместно с Минюстом подготовят закон об обязательной вакцинации представителей отдельных профессий. Речь идет, в частности, о медиках, работниках социальной сферы, полицейских, пожарных и военнослужащих. Власти республики планируют начать финансово поощрять жителей старше 60 лет, получивших три укола вакциной. Им будет выплачено по 300 евро. Меньшие суммы получат пенсионеры, которым введена одна или две дозы препарата.