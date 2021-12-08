В Крыму 102-летний ветеран излечился после коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Ветерана из Алушты Дмитрия Захарова, которому 7 ноября исполнилось 102 года, выписали из ковидного госпиталя после перенесенного заболевания, сообщила в среду в своем Telegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко.

"Ялтинские медики поставили на ноги после ковида долгожителя из Алушты. Дмитрий Петрович Захаров, которому 7 ноября исполнилось 102 года, выписан из ковид-госпиталя Ливадийской больницы. Участник боевых действий, отличник просвещения. Более 30 лет был директором одной из школ в Челябинской области, работал в гороно", - написала Павленко.

По словам главы мэра Ялты, две недели ветерану и его невесте оказывали помощь медики Филиала ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму. "Сейчас Дмитрий Петрович, у которого было поражено 40% легких, уже дома и быстро восстанавливается - появился аппетит, он бодро ходит по квартире", - добавила Павленко.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, за последние сутки в республике зарегистрировано 352 случая новой коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 122 637 положительных на COVID-19. По данным Минздрава Крыма, за сутки выздоровели 403 человека, выздоровевших за весь период - 112 362.