Медики Вологодской области отметили спад заболеваемости ковидом благодаря вакцинации

"В Вологодской городской поликлинике № 2 сделано уже более 24 тыс. прививок. Спад числа заболевших и, соответственно, количества вызовов врачей на дом, обращений по поводу коронавируса и других простудных заболеваний наблюдаем в том числе и из-за длительной прививочной кампании. Ежедневно мы делаем 200-300 прививок. У нас в поликлинике в наличии весь спектр вакцин, запись есть на эту неделю", - привела пресс-служба слова главврача поликлиники Ирины Соколовой в прямом эфире, организованном Центром управления регионом.

В целом, по данным областного департамента здравоохранения, план по иммунизации на сегодня выполнен на 72,5%, привито более 523,5 тыс. человек. Остаток вакцины составляет свыше 100 тыс. доз, при нынешних темпах вакцинации этого хватит на 15 дней. С конца ноября наблюдается снижение количества новых случаев заболевания, выявляется менее 400 заразившихся в сутки.

На 8 декабря в области выявили 93 078 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 360. Выздоровел 82 751 человек, умерли - 2 683. С 6 октября в области введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, завершить которую необходимо до 25 декабря. С 1 ноября повсеместно при посещении медучреждений, учреждений культуры и спорта требуется QR-код или справка о вакцинации, справка о перенесенном коронавирусе либо ПЦР-тест.