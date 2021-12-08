Совет Госдумы поддержал введение со следующей недели новых правил прохода в здание палаты

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Совет Госдумы поддержал введение нового порядка прохода в здание палаты, который предусматривает предоставление документов о вакцинации от коронавируса и справок о ПЦР-тестах. Об этом сообщила в среду думская пресс-служба.

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Согласно ее данным, председатель Госдумы Вячеслав Володин "вынес на обсуждение Совета Думы подготовленный комиссией по регламенту и обеспечению деятельности порядок прохода в здания Госдумы, он предусматривает обязательность предоставления документов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции, медотводе, перенесенном заболевании, справки о ПЦР-тесте".

"Совет Госдумы принял решение поддержать новый порядок прохода. Он начнет действовать со следующей недели", - проинформировала пресс-служба.

Выступая в среду на пленарном заседании Госдумы, Володин сообщил, что Совет палаты рассмотрит предложение комиссии по регламенту и обеспечению деятельности о пропускной системе, "которая будет введена со следующей недели с учетом обязательности предъявления QR-кода и результатов ПЦР-теста".

Ранее Володин сообщил, что уровень коллективного иммунитета среди депутатов составляет 94%, а среди сотрудников думского аппарата - 99%. Он также уточнял, что депутаты Госдумы и сотрудники аппарата, предоставившие данные о своей вакцинации или наличии антител, не должны будут предъявлять QR-код каждый раз при входе в здание.