В Совете Безопасности ООН во время заседания погас свет

ООН, 8 декабря. /ТАСС/. Освещение отключилось в Совете Безопасности ООН во время выступления заместитель постоянного представителя США при всемирной организации Ричарда Миллса. Об этом сообщает в среду корреспондент ТАСС.

Речь шла о сирийском химическом досье. Американский дипломат, ссылаясь на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и ее гендиректора Фернандо Ариаса обвинял Сирию в использовании химического оружия. В этот момент освещение отключилось на одну секунду, но сразу же вернулось. Миллс продолжил выступление.

На инцидент обратил внимание первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что свет выключился при упоминании имени Ариаса. "Плохой знак? Похоже, даже электричество выступает против покрывательства Западом нестыковок в работе ОЗХО", - отметил российский дипломат.

Техсекретариат ОЗХО неоднократно выступал с обвинениями в адрес Сирии в связи с предполагаемыми случаями применения химического оружия. Россия указывала на неточности в соответствующих докладах, их политизированность, а также тот факт, что организация не посещала Сирию при проведении расследований инцидентов. Россия также критикует ОЗХО за подходы организации к ситуации вокруг дела Алексея Навального.