МГУ откроет в 2022 году первую в России магистерскую программу по биоэтике

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова намерен в 2022 году открыть на философском факультете первую в России магистерскую программу "Биоэтика". Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"На пленарной сессии "Человек, природа, общество и технологии" [в рамках Конгресса молодых ученых], название которой соответствует теме месяца, завершающего Год науки и технологий, министр науки и высшего образования РФ Валерий Николаевич Фальков обратил внимание на значимость социально-гуманитарных технологий и комплексной экспертизы прорывных научно-технологических проектов. С этой целью министерством принято решение об увеличении контрольных цифр плана приема для направления "Прикладная этика" с целью открытия на философском факультете МГУ инновационной магистерской программы "Биоэтика" в 2022 году", - сообщили в пресс-службе МГУ.

Как рассказала ТАСС руководитель магистерской программы "Биоэтика", член комиссии по биоэтике МГУ Елена Брызгалина, актуальность программы обусловлена необходимостью подготовить профессиональные кадры для человеко-ориентированного развития биомедицинских технологий, включая генетические.

"Это будет первая в России образовательная программа по биоэтике. В реализации программы будут участвовать ведущие специалисты философского факультета, факультета фундаментальной медицины, а также психологического, биологического, юридического, факультетов журналистики и политологии", - сообщила она.

По словам Брызгалиной, в рамках программы подготовят специалистов, владеющих современными методами разрешения этических проблем в клинической практике, при проведении медико-биологических экспериментов и в реализации проектов в области здравоохранения. Специалисты при этом будут обладать фундаментальной подготовкой в области прикладной этики.

"Такой междисциплинарный синтез, с одной стороны, обеспечивает для обучающихся возможность глубокого теоретического осмысления последних достижений медико-биологических наук, а с другой - предоставляет возможность специалистам в области прикладной этики участвовать в работе комиссий по биоэтике, локальных этических комитетов, проводить социально-гуманитарную экспертизу высокотехнологичных проектов", - добавила она.