В Общественной палате считают, что закон о борьбе с фейками в России не работает

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Закон о борьбе с недостоверными и искажающими факты новостями, принятый Госдумой в марте прошлого года, не работает. Такое мнение высказал в среду первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

"Закон о борьбе с фейками в нашей стране не работает, фикция. Он сам по себе фейк просто. Никакой, ни о чем. Весной 2020 года были внесены поправки в него. Увидели фейки о коронавирусе. Покажите наказанных людей. Где они? Их нет. Десять человек получили штрафы", - сказал Малькевич в ходе заседания координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ на тему "Противодействие иностранному вмешательству в российские выборы".

По его словам, это происходит из-за пробелов в законе. Малькевич напомнил, что в этом году на выборах в Госдуму было вброшено 19 тысяч фейков. "Более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Мы сейчас наказываем в лучшем случае распространителей фейков - несчастных людей, которые получили какую-то странную информацию в мессенджерах и побежали делиться со знакомыми", - сказал Малькевич. По его словам, те, кто сознательно эти фейки создают и распространяют, никакой ответственности не несут.

Малькевич отметил, что все предложения и наработки ОП по совершенствованию законодательства в этой сфере будут переданы в Госдуму и Совфед. "Все угрозы нами выявлены и систематизированы. По каждой есть конкретные предложения. Это не случайность, не шутки. Против нас сознательно идет работа на изменение результатов выборов, на недоверие к результатам выборов, на изменение поведения людей и фейки, это только часть этих технологий", - сказал Малькевич.

Вместе с тем он выразил надежду, что с вступлением в силу закона о так называемом приземлении западных IT-компаний "всех этих трюков и хулиганств с манипулированием нашим мнением станет существенно меньше". "Надеюсь, что подготовка к большой федеральной кампании будет идти с конкретными предложениями по изменениям в наше законодательство с тем, чтобы все лакуны перекрыть, не оставить ни единого шанса нашим противникам в них войти для дестабилизации обстановки", - сказал Малькевич.

В свою очередь глава ассоциации "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина отметила, что надо вводить и дополнительную ответственность за создание фейков в период, предшествующий трем месяцам до даты голосования. "Так сделано, например, в США, во Франции. Мы считаем, что это позволит правоохранительным органам привлекать к ответственности и выявлять организаторов этого процесса и создателей квартирных студий для съемки и создания фейков", - сказала Мизулина.