Калининградские власти за пять лет планируют решить проблему качества воды в поселках

КАЛИНИНГРАД, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Калининградской области в течение пяти ближайших лет решат проблему снабжения качественной водой поселков региона, используя мобильные станции водоподготовки. Об этом заявил в среду в ходе прямой линии с жителями региона губернатор области Антон Алиханов.

"В следующем году эту программу начнем. <...> В течение пяти лет максимум эту историю "добьем", и все эти поселки будут с нормальной, подготовленной водой", - сказал он.

Пилотный проект по подготовке воды для систем водоснабжения с помощью мобильной станции реализован в поселке Домново с населением около 800 человек. Стоимость станции - 4,8 млн рублей. Это не капитальный объект, который обеспечивает очистку воды до требуемого качества, в том числе за счет снижения содержания в ней железа. До конца текущего года, по словам Алиханова подобные станции появятся еще в восьми населенных пунктах, порядка 40 - в 2022 году, завершить программу планируется за пять лет.

В области есть проблемы с водоснабжением и в крупных населенных пунктах, в частности города Гурьевска рядом с Калининградом и окружающих поселений, где живут больше 20 тыс. человек. Здесь, по словам губернатора, потребуются более сложные решения с проектированием, подготовкой скважин, станции водоподготовки, водоочистки. Работы в этом районе уже ведутся, сообщил Алиханов. "До конца следующего года основные работы будут завершены. В 2023 году мы их завершим полностью, и весь этот "куст" Гурьевский - это больше 20 тыс. человек - смогут получать нормальную качественную питьевую воду", - заверил он. Аналогичным образом будут решаться проблемы в других крупных населенных пунктах, например в городе Озерске. "Большие мероприятия, такие как в Гурьевске, будем проектировать, делать в более сложном режиме, но, несомненно, будем делать", - заключил губернатор.