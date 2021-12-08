Вступительное испытание по географии предусмотрено по 66 специальностям

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Вступительное испытание по географии при поступлении в вуз предусмотрено по 66 направлениям подготовки и специальностям. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Минобрнауки РФ, комментируя предложение президента Русского географического общества, министра обороны РФ Сергея Шойгу включить данный предмет в число вступительных испытаний.

"Вузы устанавливают экзамены в соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по программам высшего образования, который утвержден соответствующим приказом Минобрнауки России. Этим перечнем вступительное испытание по географии предусмотрено по 66 направлениям подготовки и специальностям", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что по шести направлениям подготовки и специальностям география является обязательным экзаменом. Это география, картография и геоинформатика, гидрометеорология, прикладная гидрометеорология, метеорология специального назначения и военная картография.

Кроме того, по 60 направлениям подготовки вступительное испытание по географии устанавливается по решению вуза. "Это связано с тем, что в рамках указанных направлений подготовки и специальностей университеты реализуют образовательные программы различной направленности (профиля)", - пояснили в пресс-службе.