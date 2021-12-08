Новейший электробус выйдет на маршрут № 128 в Петербурге до конца декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Новейший электробус МАЗ-303Е10, который был приобретен "Пассажиравтотрансом" у Минского автозавода, выйдет на линию в Петербурге до конца текущего месяца. Об этом рассказали журналистам в среду в пресс-службе СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

"Сегодня состоялась символическая передача новейшего электробуса МАЗ-303Е10, который был приобретен "Пассажиравтотрансом" для расширения парка экологически чистого транспорта. Планируется, что до конца декабря новинка выйдет на маршрут № 128 "Наличная улица - Аптекарская набережная", где с 2019 года уже работают 10 автобусов с электрическим двигателем", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что пока это единственный подобный электробус в Петербурге. Расчетный запас хода машины на одной зарядке, которая длится от четырех до шести часов, составляет до 300 км. Транспортное средство полностью приспособлено для маломобильных граждан и оборудовано аппарелью. Комфортный салон рассчитан на 70 пассажиров, располагает кондиционером, USB-зарядками и освещением, которое меняется в зависимости от времени суток. Модель создана на базе дизельного автобуса третьего поколения МАЗ-303 и отличается эффектным дизайном.

На данный момент СПб ГУП "Пассажиравтотранс" эксплуатирует 407 автобусов производства ОАО "МАЗ" различного класса, что составляет 20% подвижного состава предприятия. В 2020 году в Петербург поступили 154 автобуса МАЗ различного класса, они перевозят пассажиров по маршрутам в Петербурге и пригородах.

Ранее правительством Санкт-Петербурга в Минстрой России были направлены заявки на финансирование инфраструктурных проектов по приобретению подвижного состава для "Пассажиравтотранса" на 200 газобаллонных автобусов и 200 электробусов на общую сумму 16,24 млрд рублей. По сообщениям властей города, планируется, что в 2022 году в Петербурге появится около трех тысяч автобусов на газомоторном топливе. Все автобусы будут отечественного производства, а через несколько лет автобусный общественный транспорт полностью переведут на экологичное топливо.