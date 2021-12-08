Загрязнение воздуха не выявили в микрорайоне Кирова, где жители жаловались на задымление

КИРОВ, 8 декабря. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Кировской области не выявило превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе в микрорайоне Кирова Озерки, где накануне жители жаловались на задымление. Об этом сообщается в среду на сайте ведомства.

"7 декабря в связи с поступившими обращениями жителей микрорайона на задымленность был проведен отбор проб атмосферного воздуха на содержание химических веществ: оксид углерода, сажа (углерод черный), взвешенные вещества, диоксид (оксид) азота, серы диоксид, вещества группы суммации. По результатам исследования превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не установлено", - говорится в сообщении.

Накануне министерство охраны окружающей среды области совместно с прокуратурой организовало проверку по факту жалоб жителей микрорайона "Озерки" в Кирове на задымление. Специалисты проверили работу компаний "Гудвин", "Кировмаш", "Энерго", "Термит", "Ханхи", "Энтер", ИП "Магомемьянова".

Как сообщал ТАСС, жители микрорайона "Озерки" периодически жалуются на задымление и едкий запах. Кроме того, жалобы на неприятные запахи вечером и ночью поступают от жителей юго-западного района Кирова. В регионе создана рабочая группа по качеству воздуха, в состав которой вошли представители надзорных органов, общественных и научных организаций, а также жители города.

В целом в 2021 году жители Кировской области в три раза чаще жаловались в контролирующие органы на загрязнение воздуха, отмечали в региональной прокуратуре. Так, в 2020 году в контролирующие органы поступило 308 обращений, на конец ноября 2021 года - 906. Больше всего обращений поступало от жителей Кирова.